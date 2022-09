أندية بالمجموعة الأولى تطالب بتأجيل انطلاق الممتاز

طالب عدد من أندية المجموعة الأولى من الدوري الممتاز بتأجيل انطلاق المسابقة المقررة في الخامس من الشهر القادم حتى الحصول على الدعم المالي ومناقشة آلية الصعود والهبوط في الموسم الجديد.

الاجتماع الذي استضافه ناديا الصداقة وشباب الجبل بمدينة شحات، وحضره عدد من مندوبي الأندية، انتهى بتشكيل لجنة للتواصل مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة لمناقشة المطالب والحصول على الدعم المالي.

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

