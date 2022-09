السويحلي ينهي معسكره التحضيري بتونس

أختتم فريق السويحلي معسكره التحضيري الذي خاضه بتونس لمدة أسبوع استعدادا لإنطلاق منافسات الدوري الممتاز واستنئناف مسابقة الكأس

فريق السويحلي الذي يقوده المدرب الوطني علي المرجيني خاضة عدة لقاءات ودية في معسكره التحضيري بتونس بغية الوقف أكثر على إمكانيات بعض اللاعبين الجدد الذي تعاقد معاهم الفريق في سوق انتقالات اللاعبين الحالي . حيث خاضة الفريق لأربعة مباريات ودية كانت أمام الملعب التونسي و هلال شابة والترجي والبنزرتي .

