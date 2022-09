كلف الكاف طاقم تحكيم جيبوتي بقيادة الدولي سليمان دجاما لإدارة مباراة منتخبنا الأولمبي ونظيره الرواندي.

طاقم التحكيم الجيبوتي متكون أيضا من الدولي ليبان عبدالرزاق كمساعد أول، ورشيد ويس مساعدا ثانيا، و صدام منصور حكما رابعا؛ فيما كلف البورندي جان كلود نيانغابو مراقبا للمباراة.

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

