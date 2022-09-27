الأهلي بنغازي يعلن تعاقده مع الدولي بدر حسن لموسم واحد

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أعلن نادي الأهلي بنغازي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده لموسم واحد مع لاعب الارتكاز الدولي الليبي بدر حسن.

وقال الأهلي بنغازي عبر تويتر، “لاعب الارتكاز الدولي بدر حسن أهـلاوي لمدة موسم واحد”.

البـدر يُـنيـر سـماء مـديـنة الأهـلـي 🤩⚡ لاعب الإرتكاز الدولي بدر حسن أهـلاووي لمدة موسم واحد 🔝🇵🇪 #AlahlyLySC 🔴⚪ pic.twitter.com/h70kTvm17z — النادي الأهلي الليبي – Al Ahly Ly SC (@AlahlyLySc) September 27, 2022

وبدر حسن أحمد لاعب كرة قدم ليبي من مواليد 1 أكتوبر 1987 ويشغل بدر حسن مركز الوسط.

وخاض بدر حسن تجربة احترافية في دوري الدرجة الأولى السعودي حيث استطاع المساهمة في تأهل فريق الباطن إلى دوري الأضواء وانتقل فيما بعد لنادي البكيرية السعودي.

جاء هذا الإعلان ضمن سلسلة من الإعلان عن تعاقدات جديدة مع عدد من اللاعبين المحليين والأجنبيين لتعزيز صفوف فريقه الأول استعدادا للموسم القادم بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وسبق أن أعلن الأهلي بنغازي تعاقده الظهير الأيمن الدولي الأنغولي دايجينيس جواو لمدة موسم واحد.