اتحاد القوة البدنية يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية 

أخبارليبيا24

شارك الاتحاد الليبي للقوة البدنية في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية عن طريق رئيس الاتحاد منير الشويهدي ونائبه أكرم البوعيشي.

وذكر الاتحاد أن الجمعية العمومية حددت – خلال اجتماعها الثلاثاء – للجنة الأولمبية الليبية 10 ديسمبر موعدا لإجراء انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية.

وأضاف الاتحاد أنه تم خلال هذا الاجتماع بمقر الأكاديمية الأولمبية اعتماد تعديلات النظام الأساسي، وانتخاب لجنتي الانتخابات والطعون.

وأوضح الاتحاد الليبي أن الاجتماع اتسم بالمناقشات الهادفة وتبادل الآراء ووجهات النظر في جو ديمقراطي سادته الروح الرياضية وروح الزمالة بين أعضاء الجمعية العمومية.