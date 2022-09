الأهلي بنغازي يتعاقد مع اللاعب بدر حسن

تعاقد نادي الأهلي بنغازي مع اللاعب بدر حسن لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز واستئناف مسابقة الكأس .

إدارة الأهلي بنغازي تعاقدات مع بدر حسن بصفقة انتقال حر قادما من صفوف فريق الأهلي طرابلس ..ليكون بدر حسن ضمن قائمة التونسي شهاب الليلي الذي يشرف على قيادة فريق الأهلي بنغازي في منافسات الموسم الجديد، الذي سيقص شريطه الأحمر والأبيض بمدينة بنغازي مطلع الشهر الجاري بمواجهة فريق بنغازي الجديدة ضمن مباريات الدور الستة عشر من منافسات كأس ليبيا .

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

