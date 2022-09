دارنس يواصل تدريباته بمعسكره التحضيري ببنغازي

يواصل نادي دارنس تدريباته بمعسكره التحضيري بمدينة بنغازي استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز واستئناف مباريات الكأس

المصري مصطفى مرعي الذي يشرف على دفة قيادة فريق دارنس هذا الموسم اختار الدخول في معسكر تحضيري مغلق بمدينة بنغازي بحث فيه على رفع من نسق التدريبات بخوض حصص تدريبية على فترتين صباحية ومسائية سعيا منه لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب، وذلك في افتتاح الموسم بمواجهة فريق النصر مطلع الشهر الجاري ضمن منافسات الدور الستة عشر من مسابقة كأس ليبيا .

