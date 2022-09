عزز نادي النصر صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع اللاعب الدولي الشامخ العبيدي

اللجنة التسيرية بنادي النصر تسعى بسد النواقص الذي يحتاجها المدرب الصربي “زوران” ميلينكوڤتش تأهبا للمشاركة الأفريقية وكذلك انطلاق منافسات الدوري الممتاز واستئناف مسابقة الكأس الذي يواجه فيها النصر في الدور الستة عشر فريق دارنس مطلع الشهر

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

