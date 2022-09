أبوسليم ينهي معسكره التحضيري بتونس

أنهى فريق أبوسليم معسكره التحضيري الذي خاضه بتونس استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز واستئناف مسابقة الكأس

فريق أبوسليم الذي دخل في معسكر تحضيري بمدينة سوسة لمدة عشرة أيام ركز فيه المدرب التونسي شكري الخطري على التدريبات البدنية كذلك تطبيق بعض الخطط بإجراء أصفر و أزرق أبوسليم لعدة مباريات ودية سعى فيها الخطري على التعارف أكثر على إمكانيات بعض اللاعبين الجدد التي تعاقدات معاهم إدارة النادي مؤخرا ….

