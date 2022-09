أصدر ناديا السويحلي والاتحاد المصراتي بيانا رسميا موحدا على ضرورة انطلاق الدوري الممتاز ومسابقة الكأس في الموعد المحدد من قبل المكتب التنفيذي

البيان الذي نشر في الصفحة الرسمية في الفيس بوك لناديي السويحلي والاتحاد المصراتي شدد بضرورة انطلاق مسابقة الدوري والكأس مع بداية الشهر المقبل كما حدد سابقا من المكتب التنفذي، كما نوه الناديان في البيان المشترك بأن كافة الأندية قد تعاقدت مع اللاعببين وحددت لهم موعد بداية الدوري ونهايته في العقود، وفي حالة التأجيل سيترتب عليه من خسائر كبيرة ستتحملها الأندية .

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

The post السويحلي والاتحاد المصراتي يصدران بيانا بخصوص الممتاز appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار