اللجنة العليا للمشاريع والإرث تفتتح “مركز خدمات هيا” لجمهور كأس العالم قطر 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن افتتاح “مركز خدمات هيا”، لتقديم الدعم المباشر لجمهور كأس العالم FIFA قطر 2022، وتوفير الحلول التي تتيح للمشجعين الاستمتاع بتجربة سلسة خلال منافسات المونديال، التي تتواصل من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ويقع المركز في صالة علي بن حمد العطية بمنطقة السد في الدوحة، ويضم فريق عمل متخصص لمساعدة المشجعين، والإجابة على استفساراتهم حول بطاقة هيا. وسيتمكن المشجعون من طباعة بطاقات هيا الخاصة بهم عند زيارة المركز، علما بأن طباعة البطاقة اختياري حسب رغبة المشجع، حيث يمكن لجميع المشجعين استخدام بطاقة هيا الرقمية.

ويستقبل مركز خدمات هيا المشجعين من السبت إلى الخميس، من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء، وفي أيام الجمعة من الثانية ظهرا حتى العاشرة مساء، وذلك اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل حتى 23 يناير 2023.

وقال السيد سعيد الكواري المدير التنفيذي لمنصة هيا باللجنة العليا للمشاريع والإرث: “تمكن الآلاف من جماهير كرة القدم من تقديم طلباتهم والحصول على بطاقة هيا الرقمية. ويسرنا أن غالبية المشجعين اختبروا عملية مريحة تميزت بالسهولة والسلاسة خلال تقديم الطلبات، والحصول على البطاقة.”

وأضاف: “يسعدنا افتتاح مركز خدمات هيا، الأمر الذي سيعزز من تجربة المشجعين، وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من دعم، مع حلول ملائمة وفعالة لأية مشكلة قد تواجههم، سواء في الفترة التي تسبق انطلاق المونديال أو خلال منافساته.”

وتعد بطاقة هيا إلزامية لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 للدخول إلى الاستادات المونديالية الثمانية، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات طوال البطولة، كما تعد بطاقة هيا بمثابة تصريح دخول إلى الدولة للمشجعين القادمين من خارجها.

ويمكن تقديم طلب الحصول على البطاقة من خلال منصة هيا، أو عبر تطبيق هيا إلى قطر ‘Hayya to Qatar 2022’ على الهواتف الذكية، والمتوفر في متاجر أبل وجوجل بلاي وهواوي، ويشترط أن يكون لدى المشجع رقم تذكرة صالحة، كما ينبغي تحميل بياناته الشخصية وصورة عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بمكان الإقامة.

يشار إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تنظم سلسلة من الندوات عبر تقنية الاتصال المرئي، تتناول كافة التفاصيل المطلوبة لتقديم الطلبات، والحصول على بطاقة هيا. ويتوفر عبر هذا (الرابط) مزيد من المعلومات عن هذه الندوات.

وبإمكان المشجعين الراغبين في حضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تقام منافساتها في ثمانية استادات مونديالية، التعرف على آخر المستجدات عن التذاكر وأماكن الإقامة وبطاقة هيا، عبر زيارة هذا (الرابط).

المصدر: Qatar2022.ga

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