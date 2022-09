اللجنة العليا للمشاريع والإرث تدعو جمهور المونديال للتعرف على إجراءات السفر إلى قطر الخاصة بكوفيد-19

دعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مشجعي كرة القدم القادمين إلى الدوحة لحضور فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022، للتعرف على سياسة السفر والعودة إلى قطر الخاصة بكوفيد-19، التي أعلنت وزارة الصحة العامة عن تحديثها في 31 أغسطس الماضي.

وفي ضوء الإجراءات الجديدة؛ يتعين على زوار قطر من حاملي بطاقة هيّا خلال فترة البطولة (20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر)، سواء الحاصلين على اللقاح أو غير المحصّنين، الالتزام بعدد من التدابير؛ تشمل تقديم شهادة تفيد بإجراء فحص “بي سي آر” للكشف عن كوفيد-19(نتيجته سلبية) قبل موعد الرحلة بمدة لا تزيد عن 48 ساعة، إلى موظفي شركة الطيران في مطار المغادرة، أو شهادة رسمية تفيد بإجراء الفحص السريع “أنتيجين” (نتيجته سلبية) قبل موعد السفر بـ 24 ساعة كحد أقصى، مع الإشارة إلى عدم اعتماد الاختبار المنزلي، ويستثنى من إجراء اختبار كوفيد-19 الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات.

وكشفت الوزارة عن إلغاء إجراءات الحجر الصحي لجميع المسافرين القادمين إلى قطر، سواء الحاصلين على اللقاح أو غير المحصّنين، وبغض النظر عن بلد المغادرة. وستخضع حالات الإصابة بالفيروس التي سيجري اكتشافها في قطر لتدابير العزل الصحي وفق إجراءات وزارة الصحة العامة.

وإلى جانب ذلك؛ لن يحتاج الزوار لإجراء فحوصات كوفيد-19 بعد الوصول إلى قطر، إضافة إلى عدم الحاجة لإجراء فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس قبل مغادرة البلاد، ولكن ينصح المسافرون بمراجعة متطلبات السفر إلى وجهاتهم، واتباع الإجراءات المطلوبة.

ويعد ارتداء الكمامة إلزامياً في جميع مرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل العام في أنحاء البلاد، ويتعيّن على جميع الزائرين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر تنزيل تطبيق احتراز EHTERAZ وتفعيله على هواتفهم الذكية من خلال متجر أبل أو جوجل بلاي عند الوصول إلى قطر، وينبغي أن تكون الحالة الصحية في تطبيق احتراز باللون الأخضر، ليتمكن الزائر من دخول الأماكن العامة المغلقة بالدولة، حيث تؤكد الحالة الصحية باللون الأخضر على التطبيق عدم الإصابة بكوفيد-19.

وبإمكان زوار قطر الحصول على خدمات الرعاية الصحية في أي من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والصيدليات الحكومية أو الخاصة في الدولة، على أن تتوفر الخدمات الصحية للحالات الطارئة والعاجلة في المستشفيات الحكومية بالمجان لحاملي بطاقة هيّا.

وللاطلاع على سياسة السفر والعودة إلى قطر الخاصة بكوفيد-19يرجى زيارة هذا (الرابط)، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة للحصول على مزيد من المعلومات حول مرافق الرعاية الصحية في الدولة.

