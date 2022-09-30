الترهوني يعزز صفوف الأهلي بنغازي

أخبار ليبيا 24

كشف نادي الأهلي بنغازي، عن تعاقده رسميًا مع اللاعب محمد الترهوني قادمًا من الأهلي طرابلس.

وقال النادي الأهلي في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية: “طائرة الـF16 تحط رحالها في مدينة الأهـلي، رحبوا معنا بالـ جناح الطائر الدولي محمد الترهوني ضمن صفوف الأهلي”.

وكان قد خاض الترهوني في تجربة احترافية مع فريق سموحة بالدوري المصري قبل أن يتعاقد مع الأهلي طرابلس عقب انتهاء احترافه مع سموحة.

وتعاقد الأهلي بنغازي في الفترة الماضية مع لاعب خط الوسط التونسي حمزة الجلاصي لتعزيز الفريق خلال الموسم القادم للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

كما تعاقد الأهلي مع المهاجم الكونغولي كاديما كابانجو قادمًا من الرجاء المغربي، ليستمر لموسم كامل.