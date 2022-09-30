انطلاق مباريات دور الــ 16 من كأس ليبيا لكرة القدم السبت

بنغازي 30 سبتمبر 2022 (وال)- أصدرت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، جدول حكام لقيادة مباريات دور الــ 16 من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم التي ستنطلق غدا السبت.

بحسب ما نشرته اللجنة عبر صفحتها في فيسبوك – فقد تم إسناد طاقم تحكيم لإدارة مباراة التعاون والأولمبي على ملعب شهداء بنينا في اللقاء الأول على تمام الساعة الرابعة للحكم معتز الشلماني، وباسم سيف النصر مساعد أول وإبراهيم الكوز مساعد ثانٍ، ومحمد الشحومي حكمًا رابعًا.

في لقاء الثاني على تمام الساعة السابعة والنصف بين الصداقة والأهلي طرابلس يقودها الحكم نصيب الهواري، بمساعدة الأول مروان الحراري، والثاني أسامة الورفلي، وأيوب الفرجاني حكمًا رابعًا.

في ملعب أجدابيا وعلى تمام الساعة الثالثة والنصف، تتوسط صافرة حمزة الثموني مباراة النصر ودارنس بمساعدة عز الدين عطية مساعد أول وداوود لاغا مساعد ثانٍ، وحكم رابع أحمد بن إدريس.

ملعب المرج يحتضن لقاء الأخضر والاتحاد بقيادة تحكيم عصام الجهاني، بمساعدة الثنائي سالم المراكبي وسفيان علي، وعماد خريش حكمًا رابعًا.

ملعب الجميل يحتضن لقاء الاتحاد المصراتي والمدينة بصافرة الحكم أشرف عمر، ومساعديه منجي أبوشكيوه وعبدالباسط سعيد،وعبدالمنعم أبوصلوعه حكمًا رابعًا.

يُشار إلى أن فريق السويحلي قد ترشح إلى دور الــ 8 بعدما أخطر نادي الهلال سبها لجنة المسابقات بإنسحابه من المباراة التي كانت مقررة أن تقام يوم الأحد لحساب دور الـ 16، بحسب ما نشره نادي السويحلي عبر صفحته الرسمية في فيسبوك.

كما ترشح الأهلي بنغازي إلى دور الــ 16 بعد إعلان نادي بنغازي الجديدة انسحابه، بحسب ما نشره النادي الأهلي بنغازي عبر صفحته الرسمية في فيسبوك. (وال) م ب/ ر ت

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