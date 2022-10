منتخب رفع الأثقال للشباب يفوز بالمركز الأول في بطولة أفريقيا

تحصل منتخبنا الوطني لرفع الأثقال لفئة الشباب على المركز الأول في بطولة أفريقيا للشباب والناشئين التي أقميت بالمغرب

وفي نفس فعاليات البطولة الأفريقية تحصل لاعب منتخبنا الوطني لفئة الشباب محمد الزنتاني على لقب وكأس أفضل رياضي في أفريقيا لفئة الشباب لعام 2022 كما حل منتخبنا الوطني للناشئين في ضمن فعاليات البطولة الأفريقية على المركز الثاني بعد المغرب البلد المستضيف للبطولة .

هذا ويشار إلى أن مجموع القلائد التي تحصلت عليها ليبيا في المشاركة الأفريقية 54 قلادة ملونة منها 26 قلادة ذهبية و 16 قلادة فضية و 12 قلادة برونزية .

