استئناف الدور الستة عشر من مسابقة كأس ليبيا مساء اليوم

يقام مساء اليوم الدور الستة عشر من منافسات كأس ليبيا لكرة القدم بإقامة سبع مباريات مهمة في نفس اليوم

مباريات الدور الستة عشر من منافسات كأس ليبيا سيلعب فيها على تمام الساعة ثلاث مباريات حيث يواجه في المباراة الأولى فريق النصر دارنس بملعب اجدابيا وفي اللقاء الثاني يلاقي الأخضر فريق الاتحاد بملعب المرج وفي اللقاء الثالث يقابل بنغازي الجديدة فريق الأهلي بنغازي بملعب شيخ الشهداء، وعلى تمام الساعة 16:00 مساء يواجه التعاون الأولمبي بملعب شهداء بنينا و السويحلي الهلال سبها بملعب أبوسليم وكما يلاقي في نفس التوقيت الاتحاد المصراتي المدينة بملعب الجميل، هذا وتختتم منافسات هذا الدور بلقاء الأهلي طرابلس لفريق الصداقة بملعب شهداء بنينا في 19:30 مساء .

