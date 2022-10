تعاقد نادي الأهلي بنغازي يتعاقد مع اللاعب محمد الترهوني استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز واستئناف مسابقة الكأس

الأهلي بنغازي نجح في الحصول على خدمات الظهير الأيسر محمد الترهوني بصفقة انتقال حر بعد نهاية تجربته مع فريق الأهلي طرابلس . ليكون الترهوني ضمن خيارات المدرب التونسي شهاب الليلي في منافسات الدوري الممتاز الذي سيسعى فيه الليلي رفقة الجزارة لمحو صور الموسم الماضي الذي لم يفلح الفريق في التأهل لإحدى المسابقات الأفريقية بحلوله بالمركز الخامس في مرحلة التتويج بالدوري الممتاز .

