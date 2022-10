عزز نادي النصر صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع اللاعب الجزائري داداش بوزيد

اللجنة التسيرية بنادي النصر تواصل تدعيمها لصفوف الفريق الأول لكرة القدم للعب دور أكثر تنافسيا في منافسات الدوري الممتاز ومسابقة الكأس وكذلك منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية الذي يواجه فيها فريق النصر في الدور الاثنين والثلاثين الأول فريق كيغالي الرواندي في التاسع من شهر أكتوبر المقبل

