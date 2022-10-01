تأجيل الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

أخبار ليبيا 24

أكد الناطق باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم، لطفي جربوع، إن الدوري الليبي الممتاز لن ينطلق في الخامس من أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد خلال الأسبوع المقبل.

وفي تصريحات صحفية قال جربوع: “إن اتحاد الكرة قرر أن يجرى الدوري من مرحلتين ذهاب وإياب في ليبيا، وإجراء دورة سداسية لتحديد المتوج”.

وأضاف جربوع: “أن اتحاد الكرة قرر هبوط فريقين من الدوري الممتاز، وصعود أربع فرق من الدرجة الأولى”.

وأشار الناطق باسم الاتحاد إلى رفض مقترح لجنة تنظيم المسابقات بخصوص منح حوافز من النقاط للفرق المتصدرة قبل السداسي.