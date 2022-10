الهلال يتعاقد مع معاذ العمامي استعدادا للدوري الممتاز

تعاقد نادي الهلال مع اللاعب معاذ العمامي لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الدوري الممتاز واستئناف مسابقة الكأس.

معاذ العمامي الذي عاد إلى صفوف فريق الهلال بعد تجربته الماضية رفقة فريق النصر . لكيون ضمن خيارات المدرب التونسي أنس الباز الذي سيشرف على فريق الهلال في منافسات الدوري الممتاز المقرر انطلاقه في 5 من أكتوبر المقبل و الذي سيقص شريطها فريق الهلال بمواجهة دارنس .

