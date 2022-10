الاتحاد المصراتي ينهي معسكره التحضيري بتونس

أنهى فريق الاتحاد المصراتي معسكره التحضيري الذي خاضه بتونس تحضيرا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز واستئناف مسابقة الكأس

الاتحاد المصراتي ومن خلال معسكره التحضيري الذي أجراه بتونس خاض عدة مباريات ودية سعى فيه المدرب البلجيكي لوك إيمال للتعرف أكثر على إمكانيات بعض اللاعبين الجدد الذي تعاقد معهم النادي مؤخرا استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز واستئناف مسابقة الكأس الذي سيواجه فيها في الدور الستة عشر الاتحاد المصراتي فريق المدينة .

