 تأهل منتخب مديرية أمن بنغازي لمرحلة التتويج في دوري اتحاد الشرطة الرياضي بالمنطقة الشرقية

بنغازي 02 أكتوبر 2022 (وال) -اختتمت مباريات المرحلة الأولى لفرق المجموعة الأولى لبطولة كرة القدم على صعيد منتخبات مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية، الجمعة الماضية، والتي تقام بإشراف اتحاد الشرطة الرياضي فرع المنطقة الشرقية، وتقام مبارياتها بالملعب الجانبي بالمدينة الرياضية ببنغازي، بمشاركة (13) فريقا، تم توزيعهم على ثلاث مجموعات، حيث سيتأهل فريق واحد في ختام المباريات للمرحلة الأخيرة والحاسمة لتحديد هوية الفريق البطل.

ونجح فريق مديرية أمن بنغازي في التأهل عن فرق المجموعة الأولى، عقب تحقيقه فوزه الثاني تواليا على حساب منتخب مديرية أمن سلوق قمينس، بنتيجة اربعة أهداف لهدف، وكان قد حقق الفوز بنفس النتيجة في مباراته الأولى أمام فريق مديرية أمن توكرة، ليترشح عن فرق المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه فرق كل من منتخبات توكرة وسلوق قمينس والأبيار، في انتظار التعرف على هوية باقي فرق المنتخبات الأخرى بالنسبة للمجموعتين الثانية والثالثة، وتضم المجموعة الثانية فرق منتخبات مديريات أمن الكفرة، وأوجلة، أجخرة وجالو، وربيانة واجدابيا، وتقام مبارياتها على ملعبى نادى الفتح بجالو، وملعب المدينة الرياضية باجدابيا.

بينما تضم المجموعة الثانية فرق منتخبات مديريات أمن شحات والبيضاء والساحل والمرج، وتقام مبارياتها على ملاعب بشير جودة بالمرج، ونادى الصداقة بشحات، وملعب نادى الشجرة بقندولة. (وال بنغازي) س إ / س خ.

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