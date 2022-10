نادي المحلة يتعاقد مع الثنائي التونسي خليل الدويري عزيز الحمادي استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز

إدارة نادي المحلة تسعى لمواصلة سد النواقص الذي يحتاجه الفريق الأول لكرة القدم سعيا للعب دور أكثر تنافسيا في منافسات الدوري الممتاز التي أعلن إنطلقه في الخامس من الشهر الجاري والذي سيقص الفريق البرتقالي شريط مبارياته بمواجهة المدينة ضمن مباريات فرق المجموعة الثانية .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

