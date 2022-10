أعلن نادي الاتحاد تجديد تعاقده مع اللاعب سند الورفلي استعدادا لإنطلاق منافسات الدوري الممتاز

نادي الاتحاد نجح في تجدد تعاقده مع المدافع الدولي سند الورفلي ليكون ضمن قائمة المدرب الوطني أسامة الحمادي في منافسات الدوري الممتاز الذي سينطلق حسب أخر موعدا اطلقته لجنة المسابقات وهو الخامس من الشهر الجاري حيث سيفتتح بطل الدوري الليبي مبارياته بمواجهة فريق الأولمبي ضمن مباريات فرق المجموعة الثانية .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الاتحاد يعلن تجديد تعاقده مع اللاعب سند الورفلي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار