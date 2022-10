الخمس يتعاقد مع اللاعب فرج غيضان

تعاقد نادي الخمس مع اللاعب فرج غيضان استعدادا لإنطلاق منافسات الدوري الممتاز

إدارة نادي الخمس التي تواصل تدعيمها لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بإجراها لعدة تعاقدات سعيا منها لتحسين صورة الفريق في الموسم الحالي وتجنب الصورة التي ظهر بها الفريق في الموسم الماضي حيث ضمن أزرق مدينة الخمس بقاءه في الدوري الممتاز بعد تخطيه لفريق الظهرة في منافسات تفادي الهبوط وضمن من خلالها البقاء في منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي .

