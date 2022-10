توج فريق السويحلي تحت سن السبعة عشر عاما ببطولة ليبيا للكرة الطائرة بعد تصدره لمرحلة التتويج بالعلامة الكاملة

مرحلة التتويج التي أقميت بمجمع المرحوم سليمان الضراط بمدينة بنغازي نجح فيها السويحلي رفقة مدربه الوطني عادل تنتون بحصد العلامة الكاملة بعد تخطيه في الجولة الأخيرة لفريق الجزيرة بثلاثة أشواط دون رد .

