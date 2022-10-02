بنغازي| الاجتماع الأول لمندوبي الفرق المشاركة في دوري كرة القدم للقطاعات والمؤسسات

بنغازي 02 أكتوبر 2022 (وال)- عقد بمدينة بنغازي اليوم الأحد، اجتماع لمندوبي الفرق المشاركة في دوري كرة القدم للقطاعات والمؤسسات للدور التكميلي.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لدوري كرة القدم للقطاعات والمؤسسات سالم الشرع – في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إن الاجتماع هو الأول لمندوبي الفرق المشاركة للإتفاق على آلية انطلاق الدوري الذي سينطلق في 11 أكتوبر الحالي، على ملاعب أكاديمية قول بنادي خالد بن الوليد.

وأضاف الشرع : “مبدئيًا المشاركة ستكون لعدد 15 فريقًا، ويحق لكل فريق بمشاركة 14 لاعبًا، وداخل الملعب 6 لاعبين والحارس، والدوري سيقام تحت إشراف النقابة العامة للإداريين بنغازي، وبمتابعة الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي”.

وأشار الشرع إلى أن نظام الدوري على هيئة مجموعات، وقد أعطيت مهلة إلى يوم الأربعاء القادم، لتقديم الفرق القوائم النهائية للاعبين المشاركين، وسيكون موعد المباريات على تمام الساعة التاسعة ليلا. (وال) م ب/ ر ت

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