قرعة بطولة الشان تضع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى

أوقعت قرعة كأس أفريقيا للمحليين منتخبنا الوطني لكرة القدم في المجموعة الأولى رفقة البلد المستضيف للبطولة الجزائر وموزمبيق و إثيوبيا.

كأس أفريقيا للمحليين الذي سينطلق في بداية العام المقبل بالجزائر سيواجه منتخبنا الوطني للمحليين المنتخب الجزائري في مباراة افتتاح البطولة في 13 من يناير القادم بملعب البراقي .. ومن ثم سيلاقي منتخبنا الوطني المنتخب الإثيوبي والموزمبيقي في الجولة الثانية والثالثة من مجموعات كأس أفريقيا للمحليين التي تشهد هذه النسخة للمرة الأولى مشاركة 20 منتخبا.

