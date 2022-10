أساريا يتعاقد مع اللاعب الكاميروني فرنسوا بايومو

أنهى الوافد الجديد لدوري الممتاز نادي أساريا تعاقده بإتمام صفقة التعاقد مع اللاعب الكاميروني فرنسوا بايومو استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز.

إدارة نادي أساريا التي تسعى إلى ظهور الفريق الأول لكرة القدم في الدوري الممتاز بشكل مميز بتوفير كل النواقص الذي يحتاجه المدرب التونسي محمد كريم الزواغي الذي يشرف على تدريب الفريق في منافسات الدوري الممتاز والذي يبدأُ فيه فريق أساريا المنافسات بلقاء فريقِ الأهلي طرابلس في الأسبوعِ الأول.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

