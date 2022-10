طرابلس تستضيف ندوة لدراسة تطوير الرياضة في ليبيا

عقدت بالعاصمة طرابلس ندوة رياضية بحضور العديد من الشخصيات الرياضية للحديث عن كيفية تطوير الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص ودخولها عالم الاحتراف.

كما تم تناول صقل المواهب الناشئة ودعمها للوصول لمنصات التتويج وزرع روح الاحتراف في الفئات السنية، كما تم التطرق في هذه الندوة إلى ملف الرياضة المدرسية وأهمية عودتها إلى الواجهة من جديد، وتهدف هذه الندوة لتطوير الرياضة ودعم اللاعبين السابقين الذين كانت لهم تجارب احترافية سابقة.

