أقام الاتحاد الليبي للتجديف بطولة ليبيا في نسختها الثانية في ميناء الشعاب بالعاصمة طرابلس بمشاركة كل الأندية المنتسبة للاتحاد.

وتستهدف هذه البطولة كل الفئات السنية، حيث يسعى الاتحاد الليبي للتجديف لاختيار عناصر المنتخبات الوطنية واختيار أصحاب التراتيب الأولى لتمثيل المنتخب في المشاركة القادمة لبطولة أفريقيا التي ستقام نهاية الشهر الجاري.

