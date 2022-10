السويحلي يفوز على فريق أبوسليم وديا 1-0

فاز فريق السويحلي يفوز وديا على فريق أبوسليم بهدف نظيف استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم

المباراة التي أقيمت بملعب نادي أبوسليم نجح أبناء المدرب علي المرجني بالفوز بيها بفضل هدف المهاجم البرازيلي جايير في الشوط الأول . هذا وقد أتيحت فرصة التعديل لفريق أبوسليم بعد أن تحصل على ركلة جزاء ولكن المحترف التونسي أحمد الهمامي أضاعها بعد أن تألق الحارس المنتدب حديثا لفريق السويحلي عمار مسعود في إبعادها .

