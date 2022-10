منتخب الناشئين يستعد في البيضاء لتصفيات كأس أفريقيا

اختار مدرب منتخبنا الوطنـي للناشئـين محمد البرعصي أربعة وعشرين لاعبا للدخـول في معسكر تحضيري بمدينة البيضـــاء استعدادا لخوض تصفيات كأس أفريقيا للناشئين

المعسكر الذي سينطلق في الثامن من الشهر الجاري وحتى السادس عشر من الشهر نفسه سيبحث فيه مدرب المنتخب الوطني محمد البرعصي ومساعده محمد الزقوزي على رفع من وتيرة التدريبات وسعيا لإعداد اللاعبين بشكل المطلوب تأهبا لإنطلاق تصفيات كأس أفريقيا للناشئين التي ستقام بالجزائر مطلع العام المقبل

