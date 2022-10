منتخب الشباب يستعد في بنغازي لتصفيات كأس أفريقيا

أختار مدرب منتخبـنا الوطـني للشـباب عـياد القـاضي سبعة وعشرين لاعـبا للدخـول فـي معسـكر تحضيـري بمديـنة بنغـازي استعدادا لتصفيات كأس أفريقيا للشباب المقامة بمصر مطلع العام المقبل

مدرب منتخبنا الوطني عياد القاضي سيسعى في المعسكر التحضيبري المغلق بمدينة بنغازي بخوض حصص تدريبة على فترتين صباجية ومسائية و خوض بعض المباريات الودية لتجهيز اللاعبين بشكل جيد قبل توجه لمصر لخوض التصفيات التي ستقام على شكل بطولة مصغرة بين منتخبات شمال أفريقيا وهي المغرب والجزائر وتونس بمدينة السويس المصرية في 18 من الشهر الجاري .. هذا وسيتأهل صاحب الترتيب الأول مباشرة لكأس أفريقيا التي سيقام بمصر في 18 من شهر فبراير من عام 2023

