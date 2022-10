تعاقد نادي التعاون مع الثاني حمودة مخلوف وإبراهيم المنتصر لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الدوري الممتاز

إدارة نادي التعاون التي تسعى بسد نواقص الذي يحتاجها المدرب ناصر الحضيري سعيا للعب دور أكثر تنافسيا في منافسات الدوري الممتاز والذي يفتتح منافساتها أزرق و أصفر مدينة إجدابيا بمواجهة فريق الأخضر ضمن مباريات الأسبوع الأول لفرقِ المجموعة الأولى .

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

