سلة الأهلي بنغازي تفتتح البطولة العربية بمواجهة أصحاب الضيافة

الكويت 03 أكتوبر 2022 (وال) _ تنطلق الأربعاء القادم البطولة العربية للكرة السلة في نسختها 34، والتي تستضيفها دولة الكويت برعاية نادي الكويت، خلال الفترة من يوم 5 إلى 15 من الشهر الحالي.

هذا وسيشارك في البطولة 16 فريق، قسموا على أربع مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى أصحاب الضيافة نادي الكويت صحبة الأهلي بنغازي، والاتحاد السكندري المصري والاتحاد السوري، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق الأهلي المصري والغرافة القطري والرياضي اللبناني والميناء اليمني، وحلت في المجموعة الثالثة فرق الأهلي البحريني والبشائر الرياضي العماني وكاظمة الكويتي والسد القطري، بينما في المجموعة الأخيرة والرابعة فرق الجهراء الكويتي وبيروت اللبناني وداد بوفاريك الجزائري ودجله الجامعة العراقي.

وستفتتح البطولة يوم الأربعاء القادم بإقامة ثلاث مباريات (الأهلي المصري في مواجهة الميناء العراقي والاتحاد السكندري مع الأهلي حلب السوري وممثل ليبيا الوحيد الأهلي بنغازي في مواجهة صاحب الأرض والضيافة الكويت الكويتي). (وال _ الكويت) م ب

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