رئيس الاتحاد الليبي للكاراتية يجتمع بالمشاركين في بطولة العالم بتركيا

طرابلس 04 أكتوبر 2022 (وال) _ عقد رئيس الاتحاد الليبي للكاراتية المهندس (جمال الرعيض)، اجتماع خاص بالمشاركين في بطولة العالم المقامة بدولة تركيا، وذلك لمناقشة آخر استعدادات المشاركة بالبطولة، المحدد إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 31 أكتوبر الجاري.

كما تم خلال الاجتماع تحديد موعد دخول المنتخب الليبي بمعسكر بجمهورية تونس لمدة خمسة عشر يومآ، قبل الذهاب إلى تركيا لمعسكر لمدة سبعة أيام قبل المشاركة ببطولة العالم. (وال _ طرابلس) ر ع

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