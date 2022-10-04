تشكيل لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة اليد

بنغازي 04 أكتوبر 2022 (وال)- أعلن رئيس المكتب التنفيذي المكلف بالاتحاد الليبي لكرة اليد جمال الزياني، عن تشكيل لجنة المسابقات العامة بالاتحاد اللعبة.

الإعلان جاء عبر الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة اليد؛ عبر إصدار قرار رقم 20 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة العامة للمسابقات لكرة اليد من خلال الإطلاع على القانون رقم 14لسنة 1962 بشأن إنشاء اللجنة الأولمبية الليبية وتعديلاته، والنظام الأساسي للاتحاد الليبي لكرة اليد، وأيضًا المحضر النهائي للاجتماع الانتخابي للجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة اليد، وبناء على محضر اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد في الأول من شهر أكتوبر الحالي بمدينة طرابلس.

وقد جاء القرار في مادته الأولى بتكليف الحبيب بالقاسم عاشور رئيسًا، وحبيب محمد موسى نائبًا له، ومرعي سعد الحاسي مقررًا، وعضوية كلامن: إسماعيل أحمد العياشي، محمد علي الجهاني، عماد رزق الله رقص، يوسف بن عريبي.

ونصت المادة الثانية في القرار بممارسة اللجنة عملها بكافة الاختصاصات المخولة وفقًا للوائح العامة المنظمة للعبة. (وال) م ب/ ر ت

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