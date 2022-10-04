الناطق باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم: موعد انطلاق بطولة الدوري ومنافسات الكأس

بنغازي 04 أكتوبر 2022 (وال)- كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم لطفي الأمين جربوع لوكالة الأنباء الليبية عن موعد انطلاق بطولة الدوري الممتاز، واستكمال منافسات بطولة كأس ليبيا، وحضور الجمهور.

وقال جربوع – في تصريح لمراسل “وال” – إن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ستنطلق يوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر الحالي، وأن آلية الدوري المتبعة لهذا الموسم ستكون بنظام مجموعتين مجموعة المنطقة الشرقية ومجموعة المنطقة الغربية تلعب ذهابًا وإيابًا.

وأضاف جربوع أنه سيتم تحديد الفائز ببطولة الدوري بإقامة الدوري السداسي من مرحلتي الذهاب والإياب من ثلاثة فرق المتصدرة من كل مجموعة، وسيكون داخل دولة ليبيا بنظام جمع النقاط.

وأشار جربوع إلى أن نظام الهبوط سيكون فريق واحد من كل مجموعة، وبالنسبة لمسابقة الكأس ستقام المباريات يومي 12 – 14 أكتوبر الحالي، والفرق التي ستلعب يوم 12 هي الفرق ليس لديها مشاركات أفريقية، وأما يوم 14 الفرق التي لديها مشاركات أفريقية وهي الأهلي طرابلس والأخضر. (وال) م ب/ ر ت

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