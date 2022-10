لجنة المسابقات تحدد موعد انطلاق الدوري وربع نهائي الكأس

حددت لجنة مسابقات الاتحاد الليبي لكرة القدم 20 من الشهر الجاري موعدا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم

الموعد الجديد الذي حدد من قبل لجنة المسابقات جاء بعد طلب بعض الأندية في اجتماعها الأخير بتأجيل موعد انطلاق منافسات الدوري الممتاز والذي قرر انطلاقة في وقت سابق في الخامس من الشهر الجاري . هذا وقد حددت لجنة المسابقات 15 من الشهر الجاري موعدا لانطلاق مباريات الدور الربع النهائي من مسابقة الكأس

هذا و يشار إلى أنه قد تأهل لدور الربع النهائي من مسابقة الكأس فريقا الأهلي طرابلس و الأهلي بنغازي و الأخضر بالإضافة للمدينة والسويحلي ودارنس وأبوسليم و فريق الأولمبي .

