يفتتح فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة الأربعاء مشاركته العربية بمواجهة الفريق المستضيف للبطولة الكويت الكويتي

الأهلي بنغازي الذي استعد للبطولة العربية للأندية بخوض معسكر تحضيري مغلق بمصر، خاض فيه الفريق عدة مباريات ودية بقيادة المدرب التونسي منعم عون الذي سيسعى في مباراة الغد أمام الكويت الكويتي لتقديم بداية جيدة رفقة الجزارة الذي توج بكأس ليبيا في النسخة الأخيرة .

هذا وقد أوقعت القرعة ممثل السلة الليبية في المجموعة الأولى رفقة الكويت الكويتي و الاتحاد الأسكندري والأهلي حلب السوري

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

The post سلة الأهلي بنغازي تفتتح البطولة العربية بمواجهة الكويت الكويتي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار