منتخب الكاراتيه يستعد لدخول معسكر تحضيري بتونس لبطولة العالم

يستعد المنتخب الوطني للكاراتيه لدخول الفترة القادمة في معسكر مغلق بتونس استعدادا للبطولة التي ستقام بتركيا في 26 من الشهر الجاري

الاتحاد الليبي للكاراتيه حدد مشاركة أربعة رياضيين في بطولة العالم تم اختيارهم عقب حصولهم على على قلائد متميزة في البطولة المحلية الأخيرة وهم بشير الدويبي ومحمد أبودبوس بالإضافة لبطل أفريقيا نوري السعداوي وسالمة حافظ . هذا وسيشرف المدرب الوطني يوسف المزلع على تدريبات المنتخب الوطني في المعسكر التحضيري الذي سيستمر حتى قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة .

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

