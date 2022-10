تنظم لجنة التحكيم بالاتحاد الفرعي لكرة القدم مصراتة ملتقى لحكام منطقة مصراتة تحت إشراف المحاضر الدولي والخبير التحكيمي جمال الغندور.

الملتقي الذي يستمر حتى العاشر من أكتوبر الجاري يشهد مشاركة عدد من الحكام التابعين لمنطقة مصراتة وذلك من أجل النهوض بمستوى الحكام وصولا لتحكيم المباريات القارية والدولية والاستفادة من الخبرات العربية والدولية في مجال تحكيم كرة القدم.

