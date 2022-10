توج فريق السويحلي للكرة الطائرة تحت سن السبعة عشر عاما بلقب كأس ليبيا بعد فوزه في النهائي على فريق المروج بثلاثة أشواط نظيفة.

المباراة التي سيطر عليها فريق السويحلي مكنته من الفوز بالكأس محققا الثنائية في هذا الموسم حيث فاز قبل أيام بلقب بطولة ليبيا تحت سن السبعة عشر التي أقيمت بمدينة بنغازي.

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

