الخمس يتعاقد مع أيمن حربيش استعدادا لانطلاق الممتاز

تعاقد نادي الخمس مع اللاعب أيمن حربيش لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادما من فريق أبوسليم.

ليعود حريبش لصفوف فريقه السابق الخمس بعد تجربة العام الماضي مع فريق أبو سليم، وتأمل جماهير إدارة النادي أن يقدم اللاعب مستوى يلبي طموحات الفريق في الدوري الممتاز الجديد.

يذكر أن الخمس سيلتقي جاره فريق السويحلي في افتتاح مباريات الأسبوع الأول الذي من المقرر أن ينطلق في العشرين من الشهر الحالي.

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

