عرض بمتحف قطر الأولمبي قميص الأسطورة دييغو مارادونا بعد أشهر من بيعه بنحو بنحو 9,3 ملايين دولار بمزاد علني، قميص دييغو مارادونا الذي سجل به هدفا بيده في مرمى إنجلترا بنصف نهائي مونديال ستة وثمانين بالمكسيك كان قد حطم جميع الأرقام القياسية للمقتنيات الرياضية وكان نقطة جذب للزوار بمعرض الدوحة وكان الراحل مارادونا قد تبادل القميص مع لاعب وسط إنجلترا ستيف هودغ عقب نهاية المباراة في نصف نهائي كأس العالم 1986, وخطف القميص الأضواء رغم وجود مئتي قطعة ثمينة بالمتحف.

يذكر أن المعرض أحتوى على عدة مقتنيات ثمينة منها كرة أول نهائي في كأس العالم 1930، وأول مخطوطة لقواعد كرة القدم وبرونزية من القدم اليمنى للنجم البرازيلي بيليه.

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

The post عرض قميص مارادونا الثمين بمتحف قطر الوطني appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار