منتخبنا الوطني لكرة القدم في التصنيف “120” عالميا لشهر أكتوبر

حل منتخبنا الوطني لكرة القدم في المركز العشرين بعد المائة عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر أكتوبر.

منتخبنا الوطني حل بهذا التصنيف في المركز الثلاثين إفريقيا والسادس عشر عربيا بعد أن صعد مركزا واحدا في التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر أكتوبر.

يشار إلى أن أفضل تصنيف حل به منتخبنا الوطني هو المركز السادس والثلاثون عالميا في شهر سبتمبر من عامي ألفين واثني عشر.

