الدوري الممتاز يقام بنظام المجموعتين وهبوط فريق واحد وصعود أربعة

قال مصدر مسؤول بالاتحاد الليبي لكرة القدم لقناة ليبيا الأحرار إن المكتب التنفيذي ولجنة المسابقات قد حددت التاسع عشر من الشهر الجاري موعدا لانطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم والذي سيقام بنظام المجموعتين.

كما قرر المكتب التنفيذي باتحاد الكرة هبوط فريق واحد من كل مجموعة للدرجة الأولى وصعود أربع فرق للدوري الممتاز في الموسم القادم، بينما تقام مرحلة التتويج بنظام السداسي من ذهاب وإياب وبجمع النقاط.

كما حدد اتحاد كرة القدم عدد الحضور الجماهيري بالملاعب بأقل من 50 بالمائة من سعة الملاعب بحسب الاتفاق بين اتحاد الكرة ووزارة الداخلية.

