يواجه فريق الأهلي طرابلس نظيره المريخ السوداني، غدا الجمعة ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى السودان على متن طائرة خاصة وكان الأهلي قد خاض التدريبات الأخيرة اليوم بملعب الأبيض بالسودان بمعنويات مرتفعة بقيادة المدرب التونسي فتحي الجبال، وشهدت تدريبات تواجد كل لاعبي الفريق وكلهم عزيمة وإصرار من أجل العودة بنتيجة تسهل عليهم المهمة في مباراة الإياب التي ستقام بملعب شهداء بنينا ببنغازي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post بعثة الأهلي طرابلس تصل إلى السودان لمواجهة المريخ appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار