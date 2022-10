أجرى فريق النصر ممثل الكرة الليبية في كأس الكونفدرالية تدريباته بالعاصمة الرواندية كيغالي وذلك لخوض مباراة الذهاب أمام فريق كيغالي ضمن الدور الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى ممثل ليبيا بقيادة المدرب الصربي “زوران ميلينكوڤتش” إلى العودة بنتيجة تسهل له مهمة في مباراة الإياب من أجل تحقيق التأهل إلى الدوري المجموعات.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

